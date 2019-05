GPK verlangt eine einheitliche Heimaufsicht

In einzelnen bernischen Heimen seien 2010 und 2011 gravierende Mängel aufgedeckt worden, hält die GPK in ihrem am Montag veröffentlichten Tätigkeitsbericht fest.

Die mit der Heimaufsicht betrauten Gesundheits- und Fürsorgedirektion sowie die Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion kündigten daraufhin eine Harmonisierung an. Auch zwei Expertenberichte hatten das 2011 empfohlen. Das geschah bisher aber nicht, wie die GPK herausfand. Sie empfiehlt dem Regierungsrat, die gesetzlichen Grundlagen anzupassen.