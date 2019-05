Hohe Löhne: Kanton ermahnt BKW, spricht aber kein Veto aus

Seit mehreren Wochen ringt der Regierungsrat an seiner wöchentlichen Regierungssitzung um eine Haltung zu den umstrittenen Salären für die Konzernspitze des halbstaatlichen Energieunternehmens BKW. Ende März hatte Energiedirektor und Regierungspräsident Christoph Neuhaus (SVP) in dieser Zeitung seinen Unmut über den auf 2 Millionen Franken angestiegenen Lohn von BKW-Chefin Suzanne Thoma ausgedrückt und eine Reaktion des Regierungsgremiums in Aussicht gestellt. Heute Dienstagmorgen nun bekannte der Regierungsrat Farbe.