Im Land der weissen Flecken

Gleich 20 Nationalräte wohnen in einem ziemlich kompakten Streifen, der sich vom Seeland bis in den Oberaargau hinzieht. In diesem Gürtel ist die geballte Macht daheim. Dazu gehört natürlich auch die Stadt Bern, wo gleich 10 Nationalräte wohnen.

Daneben hat sich im Oberland noch ein zweites Machtzentrum herauskristallisiert. Hier, in einem eher bevölkerungsschwachen Kantonsteil, sind immerhin 4 der Parlamentarier daheim. Auch das eine bärenstarke Vertretung.

Leer ausgegangen

Und sonst? Gross war der Aufschrei im Berner Jura, als klar wurde, dass sein bisher einziger Vertreter die Wiederwahl verpasste. Er ist jetzt ein weisser Fleck auf der Karte des Nationalrats. Das freut dort natürlich niemanden. Aber der Berner Jura ist nicht allein.

Ganze Gebiete gingen bei der Wahl leer aus. Zum Beispiel im Oberaargau. Klar, es gibt Madiswil, aber Madiswil ist nicht überall. Der nördliche Teil des Oberaargaus mit Ortschaften wie Langenthal, Herzogenbuchsee, Niederbipp ging im Nationalrat leer aus.

Oder im Seeland. Gut, da ist Suberg und nun doch wieder Rüti bei Büren – und vielleicht am Ende auch wieder Biel im Stöckli. Aber was den Nationalrat angeht, so herrscht im Seeland da, wo es wirklich Seeland ist, also in Biel und rund um den See, und auch sonst in grossen Teilen politisch gesehen tote Hose.

Oder im Emmental. Okay, es gibt Burgdorf und Alchenstorf und Heimiswil, das klingt zwar schön und gut, aber ist nun mal bei weitem nicht das ganze Emmental. Weiter oben an der Emme und auch an der Ilfis, in Langnau, Schangnau und Bärau, da ist das Emmental im Nationalrat eine Einöde.