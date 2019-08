Im neuen Berner Innovations-Tempel

Rothen ist sich dieser Heraus­orderungen bewusst. «Wir überwachen, ob der translationale Gedanke gelebt wird und die Projekte unseren Qualitätsanforderungen entsprechen», sagt er. Druck wolle man keinen machen, sondern vielmehr gute Rahmenbedingungen schaffen. Dafür stellt das Sitem auch eigene Angebote zur Verfügung. Es gibt einen eigenen Studiengang, und das Unternehmen hilft den Mietern beim administrativen Prozess, ihre Produkte auf dem Markt zu bringen.

Viel Konkurrenz

Mittlerweile hat nicht nur Bern erkannt, dass die neuartige Zusammenarbeit zwischen Industrie und Wissenschaft Potenzial hat. In Zürich plant die ETH mit privaten Firmen ein neues Zentrum, in Basel siedelte die ETH das Departement of Biosystems Science and Engineering an, und in Lausanne und Genf sind ähnliche Bestrebungen im Gang.

«Solange die ­Menschen mit 90 Jahren sterben und es unheilbare Krankheiten gibt, sind wir nicht am Ziel.»Felix Frey

Trotzdem befürchtet Felix Frey nicht, dass bald ein Überangebot an solchen Innovationszentren bestehen könnte. So­lange die Menschen mit 80 oder 90 Jahren sterben und es unheilbare Krankheiten gibt, sind wir nicht am Ziel.» Die heutigen Probleme erschöpften sich nicht, sie seien unbegrenzt. «Deshalb besteht auch keine Gefahr eines Überangebots», so Frey.

Das sieht offenbar auch die Berner Regierung so. In einem kürzlich veröffentlichten Bericht schreibt sie, dass weiterer Bedarf an solchen Zentren bestehen würde, wenn sich der Medizinalstandort so weiterentwickeln soll wie bisher. Simon Rothen sagt: «Denkbar wäre ein Ausbau des Sitem Insel oder auch ein ähnliches Zentrum in einer anderen Disziplin.» Konkret sei noch nichts.

Erst einmal gehe es aber darum, das aktuelle Sitem zum Fliegen zu bringen.