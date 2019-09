Insel Gruppe will alle Standorte weiter betreiben

Keine Spitalschliessungen bei der Insel Gruppe: Sie will alle Standorte weiterbetreiben. In Münsingen verzichtet sie auf einen Neubau, in Belp will sie die Geriatrische Rehabilitation ausbauen. In Riggisberg wird die Neuro-Rehabilitation mit zusätzlichen Plätzen ausgebaut. In Aarberg soll die Altersmedizin durch die Vernetzung mit Alters- und Pflegeheimen gestärkt werden. Im Berner Tiefenauspital wird ein Rehabilitationsangebot entwickelt, das allen Spitälern der Gruppe zur Verfügung stehen soll.