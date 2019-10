Ist die Initiative gegen Lohndumping ungültig?

Die Initiative verlangt eine Teilrevision des Gesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen. Sie fordert, dass im Kanton Bern die im Gesamtarbeitsvertrag (GAV) festgelegten Arbeits- und Lohnbestimmungen als orts- und branchenüblich gelten. Dies auch für in- und ausländische Unternehmen, die keinem GAV ihrer Branche unterstellt sind.

Zudem will die Initiative die Weitervergabe von Leistungen durch Subunternehmen an Sub-Subunternehmen untersagen. Denn werden Aufträge über solche Submissionsketten weitergereicht und am Ende zum Billigtarif ausgeführt, so werden laut Initiativkomitee einheimische Unternehmen von den öffentlichen Ausschreibungen faktisch ausgeschlossen, weil diese mit den angebotenen Preisen nicht mithalten können.

Der Regierungsrat hat die Initiative bereits abgelehnt. Das Verbot von Subunternehmerketten schränke den Handlungsspielraum bei öffentlichen Aufträgen zu stark ein, kritisierte er. Mit der Änderung des kantonalen Beschaffungsrechts könne nicht erreicht werden, dass ein GAV auch für nicht unterstellte Betriebe gelte.

Der Regierungsrat pochte ebenfalls darauf, dass die von der Initiative verlangte Gesetzesänderung bundesrechtskonform ausgelegt werden muss. Der GAV-Lohn wäre ihm zufolge nur beizuziehen bei der Bestimmung des orts- und branchenüblichen Lohns bei öffentlichen Aufträgen. Bei den übrigen Aufträgen wäre weiterhin der von der Arbeitsmarktkommission festgelegte orts- und branchenübliche Lohn massgebend.

Das Initiativkomitee hat die Initiative vor gut einem Jahr mit 15'905 beglaubigten Unterschriften bei der Berner Staatskanzlei deponiert. Ursprünglich hätte der Grosse Rat sie in der Wintersession 2019 behandeln wollen.