Kanton Bern setzt Zeichen gegen Hausärztemangel

Der Hausärztemangel betrifft im Kanton Bern besonders die ländlichen Gebiete. Im Rahmen des Programms sollen Medizinstudierende durchs Studium und die Weiterbildung begleitet werden. Das Programm soll auch Aufschluss darüber geben, warum manche Studierende wieder vom Berufswunsch «Hausarzt» abkommen.

Das neuartige Programm sei «ein solides Puzzleteil, um die Grundversorgung in Zukunft sichern zu helfen», sagte Melanie Beutler-Hohenberger (EVP) in der kurzen Debatte. Weitere Anstrengungen seien unabdingbar, ergänzte Sarah Gabi Schönenberger (SP). So müsse die Hausarztmedizin an der Universität einen höheren Stellenwert erhalten.

Der Kanton Bern bemüht sich schon länger um Massnahmen gegen den Hausarztemängel. Seit 2008 unterstützt er das Praxisassistenz-Programm des Instituts für Hausarztmedizin. Auf 2019 wurde die Anzahl Praxisassistenz-Stellen von 21 auf 35 erhöht. Der Kanton leistet einen jährlichen Beitrag von 1,5 Millionen Franken.