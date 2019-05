Kanton plant neue Kontrolle in der Sozialhilfe

Brönnimann ist der Meinung, dass nicht die Höhe der Sozialhilfeleistungen das Problem sei, sondern die Anwendung des Gesetzes. Um diese Ansicht zu erklären, zieht der ehemalige Könizer Sozialvorsteher das Bonus-Malus-System des Kantons bei. Mit diesem wollte die Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF) die Kosteneffizienz der Sozialdienste einschätzen. Besonders effiziente Dienste erhielten einen Bonus, ineffiziente einen Malus. Dagegen aber wehrten sich die Verlierer. Weil die Berechnungsgrundlagen tatsächlich zahlreiche Unsicherheiten beinhaltet hatten, stoppte die GEF das Projekt schliesslich 2017.

Pilotprojekt startet

Brönnimann möchte jedoch, dass der Kanton die Grundideen des Bonus-Malus-Systems weiterverfolgt. «Das System hat gezeigt, dass Sozialdienste effizienter werden, wenn die entsprechenden Zahlen transparent sind. Gemeinden begannen sich zu vergleichen, zu lernen und zu hinterfragen.» Kein für die Sozialhilfe zuständiger Gemeinderat habe in diesem Vergleich dauerhaft schlecht abschneiden wollen, so der GLP-Politiker. Die Zahlen hätten denn auch gezeigt, dass eine andere Vollzugskultur entstanden sei. Innert vier Jahren hat sich die Anzahl Sozialdienste, die einen Bonus erhalten hätten, tatsächlich von 14 auf 36 erhöht. Für Brönnimann der Beweis für seine Theorie. Ob allerdings der Kanton durch das System Geld eingespart hätte, wurde nie analysiert. Trotzdem forderte der GLPler 2015 in einem Vorstoss einheitliche Standards für den gesamten Kanton Bern.

Eine Überarbeitung des Bonus-Malus-Systems lässt zwar noch immer auf sich warten. Unabhängig vom Ausgang der Volksabstimmung am 19. Mai kann Brönnimann nun aber einen ersten Erfolg verbuchen. Die GEF hat die Sozialdienste kürzlich darüber informiert, dass sie ein Pilotprojekt für ein Sozialrevisorat starten will. Dieses soll Dossiers aus den verschiedenen Regionen auf ihre Richtigkeit überprüfen und den Diensten Optimierungsvorschläge unterbreiten. Gefordert wurde ein solches Revisorat in Brönnimanns Motion.

Keine Polizei

Zwar werden die Sozialdienste schon heute durch verschiedene Kontrollinstanzen – insbesondere durch die zuständige Sozialbehörde in der Gemeinde – überprüft. Diese Kontrolle erfolge aber sehr unterschiedlich, da sie häufig von Milizbehörden ausgeführt werde, so die GEF. Sie erhofft sich mit dem Revisorat nun eine Harmonisierung des Vollzugs und der Aufsicht und dadurch auch eine «Wirkung auf die Effizienz und die Qualität der Sozialdienste». Doch nach wie vor bleibt unklar, ob so Kosten eingespart werden können. Das könne man erst nach dem Abschluss des Pilotprojekts sagen, so die GEF. Gesucht sind nun sechs bis sieben Sozialdienste, die freiwillig mitmachen wollen.

Für Brönnimann ist derweil klar: Es gibt zu grosse Unterschiede zwischen den Sozialdiensten. Das zeigten etwa die Bruttokosten pro Sozialhilfeempfänger. Tatsächlich betrugen diese 2017 gemäss den Zahlen des Kantons beispielsweise im Obersimmental 10'300 Franken und in Bolligen 17'500 Franken. «Ich schliesse daraus, dass viele Sozialdienste unprofessionell und ineffizient arbeiten», so Brönnimann. Deshalb brauche es ein Sozialrevisorat. «Nicht als Polizei, sondern als Qualitäts- und Effizienzcoach.» Köniz werde sich jedenfalls für das Pilotprojekt zur Verfügung stellen.