Kanton und Stadt schaffen gemeinsame Einsatzzentrale

Zentrale Thun bleibt bestehen

Mittelfristig wird es nach der Bildung der neuen, gemeinsamen KEZ in Bern-Forsthaus noch zwei gemeinsame kantonale Einsatzzentralen für die drei Blaulichtorganisationen geben: in Bern und in Biel. Die gemeinsame Einsatzzentrale in Biel funktioniert laut der Mitteilung seit März 2019 erfolgreich.

Wie Regierungsrat Müller sagte, bleibt allerdings - zumindest mittelfristig - die regionale Einsatzzentrale der Kantonspolizei in Thun bestehen. Angedacht ist aber langfristig eine neue Einsatzzentrale im kantonalen Polizeizentrum Niederwangen bei Bern, das etwa 2027 neben der Autobahn A12 in Betrieb genommen werden soll.

Dieses 270-Millionen-Franken-Projekt wird derzeit zur Baureife weiterentwickelt. Mit Blick auf die geplante Einsatzzentrale in Niederwangen ergebe sich nun mit der KEZ Bern-Forsthaus die Gelegenheit, Erfahrungen zu sammeln, sagt Philippe Müller.