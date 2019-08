Lehrplan 21 stärkt die berufliche Orientierung

Mit verschiedenen Massnahmen will der Kanton Gegensteuer geben. Dabei ist Häsler wichtig, den amtierenden Lehrkräften Sorge zu tragen. Denn: «Wir brauchen auch in den nächsten Jahren all unsere engagierten Lehrpersonen im Kanton Bern».

Mentor für Wiedereinsteiger und Studierende

So sollen zum Beispiel nebst Berufseinsteigern künftig auch Wiedereinsteiger und Studierende durch einen Mentor unterstützt werden. Des Weiteren startet die Pädagogische Hochschule ein Pilotprojekt, wobei Studierende das Lehrerstudium in vier statt drei Jahren absolvieren und während der letzten beiden Jahre studienbegleitend unterrichten.

Auch der Einsatz von pensionierten Lehrkräften, vor allem für Stellvertretungen, will der Kanton fördern. Ein grosses Anliegen wäre Häsler zudem, dass der Kanton zur Attraktivierung des Lehrerberufs auch bei den Gehältern der Lehrkräfte einen weiteren Schritt machen würde. Der Lohnrückstand sei erkannt, sowohl von Regierung und vom Parlament, gab die Bildungsdirektorin ihrer Hoffnung Ausdruck.

Schwerpunkt Berufswahl

Ab nächster Woche werden im Kanton Bern rund 106'000 Schülerinnen und Schüler die Schulbänke drücken. Ab dem neuen Schuljahr wird auch an den achten Klassen nach Lehrplan 21 unterrichtet. Dabei soll ein neues Unterrichtsgefäss die berufliche Orientierung stärken.

Den Schülerinnen und Schülern einen möglichst guten Einstieg ins Berufsleben oder eine weiterführende Schule zu ermöglichen, sei ihr ein Herzensanliegen, betonte Bildungsdirektorin Christine Häsler am Donnerstag vor den Medien.

Individuelle Schwerpunkte

Die bisher fakultative individuelle Lernförderung und die Mittelschulvorbereitung figurieren neu als «individuelle Vertiefung» im obligatorischen Teil der Lektionentafel. Die Schüler können in den Fächern Mathematik, Deutsch und Fremdsprachen individuelle Schwerpunkte setzen. Damit könnten die Schülerinnen und Schüler individuell Kompetenzen für das von ihnen angestrebte Berufsziel erwerben oder festigen, führte Erwin Sommer, Vorsteher des Amts für Kindergarten, Volksschule und Beratung, aus.