Millionenspritze soll serbelnden Flughafen retten

Längerfristig beträgt der Investitionsbedarf des Flughafens zwischen 8 und 9,5 Millionen Franken. Rund 6 Millionen davon betreffen die Grundinfrastruktur wie Piste, Abstellflächen, Anflugsysteme und Terminal. Daneben sucht der Flughafen auch private Investoren für Immobilienprojekte.

«Wahnsinnig»

Die Vernehmlassung für das neue Flughafengesetz dauert bis Mitte August. Widerstand regt sich bereits. So sprechen die Grünen Kanton Bern von «Wahnsinn in Zeiten des Klimawandels». Sie sagen Nein zu neuen Subventionen. Um das Pariser Klimaabkommen zu erreichen, sei vielmehr ein Abbau des Flugverkehrs notwendig.

Der Flughafen Bern stelle keine notwendige Verkehrsinfrastruktur dar – schon gar nicht in der redimensionierten Form. Bern sei gut an das internationale Zugsystem und an die drei Landesflughäfen angebunden. Ähnlich argumentiert der Verkehrs-Club der Schweiz: «Wenn das klimaschädlichste aller Verkehrsmittel nicht rentabel betrieben werden kann, soll nicht die öffentliche Hand mit Steuergeldern einspringen.»

Der Handels- und Industrieverein des Kantons (HIV) dagegen begrüsst die Pläne der Regierung. Denn der Flughafen Bern stelle eine für den Kanton und die Region wichtige öffentliche Verkehrsinfrastruktur bereit.

Zudem biete er zahlreichen Unternehmen im Flug- und Nichtflugbetrieb attraktive Arbeitsplätze und Standorte an. Dies selbst in Zeiten, wenn Linienflüge zu wichtigen Hubs fehlen.

Der HIV verweist darauf, dass sämtliche Flughäfen in der Schweiz und auch weltweit im öffentlichen Interesse von ihren Standortgemeinwesen unterstützt würden, zum Teil sogar massiv. Fluglinien und Flugangebote müssten sich dagegen selber am Markt behaupten.