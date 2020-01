Mountainbike-Routen sollen mehr Bedeutung erhalten

Wie der Regierungsrat in einer Antwort auf einen Grossratsvorstoss schreibt, würde so der rechtliche Rahmen geschaffen, damit die Gemeinden wichtige Mountainbike-Routen planen, bauen und betreiben können. Der Kanton könnte diese signalisieren und an die Erstellung neuer Routen Beiträge leisten.

Ein Netz von attraktiven Mountainbike-Routen würde eine touristische Chance darstellen, schreibt der Regierungsrat weiter. Mit dieser Aussage hätten die Urheber des Vorstosses Recht. Bei ihnen handelt es sich um Urs Graf (SP/Interlaken), Peter Flück (FDP/Brienz) und Stefan Jordi (SP/Bern).

Sie argumentieren in ihrer Motion, Graubünden Tourismus setze seit Längerem erfolgreich auf Mountainbike-Fans. Über 100 Routen seien in diesem Kanton ausgeschildert. Der Kanton Bern hinke hinterher. Es gebe keine zusammenhängende, über Talschaften hinaus führende Mountainbike-Routen. Die neuen E-Mountainbikes hätten den Mountainbike-Boom noch verstärkt.

Ob nun das kantonale Strassengesetz angepasst wird, entscheidet Berns Grosser Rat. Ihm wird die Motion der drei Grossräte vorgelegt. Der Regierungsrat empfiehlt dem Rat, den Vorstoss anzunehmen.