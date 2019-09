Moutiers Separatisten wollen abstimmen

Überraschende Wende in der Moutier-Frage: An seiner Konferenz vom Donnerstagabend hat sich das separatistische Komitee «Ville jurassienne» dafür ausgesprochen, in der nach wie vor umstrittenen Frage von Moutiers Kantonszugehörigkeit doch nicht an das Bundesgericht in Lausanne zu gelangen. 96,7 Prozent der 420 anwesenden Personen entschieden so. Die Separatisten erhoffen sich laut Gemeindepräsident Marcel Winistoerfer so eine schnellere Wiederholung der annullierten Abstimmung vom 18. Juni 2017. Damals hatten sich Moutiers Stimmbürger mit einem knappen Mehr für einen Wechsel zum Kanton Jura entschieden.