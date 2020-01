«Nur» 1000 Steuersünder zeigten sich selber an

Im Rahmen des automatischen Informationsaustauschs mit dem Ausland wurden dem Kanton Bern im Herbst 2019 erneut rund 150'000 Konten aus dem Jahr 2018 gemeldet. Diese würden im Rahmen des ordentlichen Veranlagungsverfahrens geprüft und beurteilt, hiess es weiter.

Nicht deklarierte Vermögenswerte entdeckt

Ende 2018 hatte die Steuerverwaltung erstmals ausländische Kontodaten aus dem Jahre 2017 erhalten. Sie betrafen rund 135'000 Konten von Steuerpflichtigen mit Wohnsitz im Kanton Bern. In einem ersten Schritt seien über 400 Konten mit einem Kontostand von jeweils über einer Million Franken überprüft worden.

Dabei wurden bisher in sieben Fällen nicht deklarierte Vermögenswerte entdeckt. Entsprechende Nachsteuer- und Steuerhinterziehungsverfahren seien eingeleitet worden, hiess es weiter.

Neuerungen beim TaxMe-Online

Die Steuerverwaltung gab am Donnerstag zudem Neuerungen beim Online-Ausfüllen der Steuererklärung bekannt. So entfällt neu das Einsenden der Freigabequittung per Post. Zudem wurde das elektronische Hochladen von Belegen um weitere Optionen ergänzt.

Welche Belege hochgeladen werden können, wird den Steuerpflichtigen beim Ausfüllen im TaxMe-Online-Portal jeweils angezeigt. Weiter können die Bernerinnen und Berner bei ihrer Bank ein elektronisches Wertschriftenverzeichnis (eSteuerauszug) verlangen und direkt in die Steuererklärung hochladen.

Neu ist zudem die Wegleitung für das Steuerjahr 2019 als eigenständige Webseite aufgebaut.