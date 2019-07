PZM plant 53-Millionen-Sanierung 

Drei Kliniken führt die Münsinger PZM AG. Menschen mit Depressions- und Angstzuständen, Psychosen und Abhängigkeiten sowie Beschwerden, die in den Alters- und neuropsychiatrischen Bereich fallen, werden hier behandelt. Jährlich werden in Münsingen über 3000 psychisch kranke Erwachsene hospitalisiert. Die bestehenden Bauten unterstützten die Patientenbedürfnisse und die Anforderungen der Therapie «nicht mehr in allen Bereichen optimal», hält das PZM fest.

Ausschreibung am Montag publiziert

Gebäudesubstanz und Haustechnik müssen unterhalten und erneuert werden. Eine «hohe Nutzungsflexibilität» bei neuen Bauten und neu gestaltete Bettenstationen in den bestehenden Gebäuden sollen den Therapieansatz der offenen psychiatrisch-psychotherapeutischen Institution unterstützen. Die PZM AG beschäftigt 786 Menschen (553 Vollzeitstellen).

Das Projekt «Gesamtentwicklung PZM 2027» wird in einem offenen, zweistufigen Dialogverfahren öffentlich ausgeschrieben. Die Ausschreibung wird am Montag publiziert. Endgültig loswerden will die 100-jährige Klinik das Image der Anstalt. Das Gleiche gilt für die klare Hierarchie im Verhältnis zwischen Ärzteschaft, Pflegenden und Patienten, die den Gebäuden anzusehen ist: Sie soll nicht mehr sichtbar sein. Im Frühling 2020 soll das konkrete Projekt vorgestellt werden.