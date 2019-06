Regionalkonferenz zweifelt an BLS-Werkstatt-Planverfahren

Sind Bund und Kanton bei der Planung der künftigen BLS-Werkstätte korrekt vorgegangen? Die Regionalkonferenz Bern-Mittelland (RKBM) bezweifelt dies und hat ein Anwaltsbüro mit entsprechenden Abklärungen beauftragt.

RKBM-Geschäftsführerin Giuseppina Jarrobino bestätigte am Donnerstag auf Anfrage eine entsprechende Meldung der Tageszeitung «Der Bund». Es gehe nicht um Fragen des Standorts, sondern um Verfahrensfragen, betonte Jarrobino.

Konkret soll die Abklärung aufzeigen, welchen Spielraum die Regionalkonferenz hat und ob der Kanton vor der planerischen Festlegung des Gebiets Chliforst Nord die Regionalkonferenz Bern-Mittelland hätte konsultieren müssen.

Die BLS möchte im Westen der Gemeinde Bern, hart an der Grenze zu Frauenkappelen, eine grosse Werkstätte bauen. Ab 2020 fällt für die BLS ihre bisherige Werkstätte in der Berner Aebimatt weg, wo sie eingemietet ist. Nach der Nutzung einer Übergangslösung in Givisiez FR fehlen dem Bahnunternehmen ab 2025 Werkstattkapazitäten für den Betrieb der S-Bahn Bern.