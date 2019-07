Sechs Beschwerden gegen die neue Spitalliste des Kantons

Das Bundesverwaltungsgericht muss sich mit der neuen Spitalliste des Kantons Bern befassen. Sechs Beschwerden wurden eingereicht, wie die bernische Gesundheits- und Fürsorgedirektion am Montag mitteilte.

Einige Beschwerdeführer verlangen demnach, gewisse Behandlungen zusätzlich auf die Spitalliste zu setzen. Andere Beschwerden richten sich gegen die zeitliche Befristung oder weitere mit den Leistungsaufträgen verbundene Auflagen.

Die neue Spitalliste trat am Montag in Kraft. Die Beschwerden haben allerdings eine aufschiebende Wirkung. Die beschwerdeführenden Spitäler können umstrittene Leistungen also weiterhin abrechnen, sofern zuvor ein entsprechender Leistungsauftrag bestand. Über die Dauer des Verfahrens kann der Kanton keine Aussagen machen.