Sie kennt das ganze Spital

Drei Damen stehen beim Haupteingang des Inselspitals. Nicht in sterilem Weiss, sondern im Ton von Brombeeren sind ihre Kittel gehalten. Warm und einladend. Im Menschenstrom stechen die Frauen heraus, sie bewegen sich mit und sind gleichzeitig Ruhepol. Sie sind freiwillig hier, leisten ihren Einsatz als Patientenbegleiterinnen. Eine von ihnen ist Margrit Herren (72). Einmal in der Woche ist die pensionierte Kindergärtnerin aus Zimmerwald in der Insel anzutreffen.