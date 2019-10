Marianne Streiff will Blockaden lösen

Rezepte? Schön und gut, findet Marianne Streiff. Viel lieber aber seien ihr Resultate, sagt die 62-Jährige und deutet auf die Kuchenplatte. Da türmen sich die dunklen Stücke eines Blechkuchens, der einen klebrig-krümeligen Kontrast bildet in dieser blanken Küche. Die ausladende, offene Küche ist das erste, was Besucher sehen, wenn sie in der Attikawohnung von Marianne Streiff und ihrem Mann Jürg aus dem Lift steigen.