Sie übersetzt auch im Gebärsaal

Jetzt ist der Ort das Café Mondial, die Zeit dienstags von 9 bis 11 Uhr. Nanthini Murugaverl, hier nicht mehr private Freundin, sondern interkulturelle Übersetzerin, öffnet die Tür zum Zimmer hinter der kleinen Küche und bittet Sriragunathan Sellasamy und Anirajitha Sriragunathan herein. Seit sie Murugaverl an der tamilischen Valluvan-Schule im Tscharnergut kennen gelernt haben, wo ihre Kinder Tamilisch lernen und Murugaverls Mann Leiter ist, kommen sie jeden Dienstag bei «Infotime» vorbei.

Das Pilotprojekt für Beratungen auf Tamilisch, aber auch auf Tigrinya und Amharisch, Albanisch und Arabisch, läuft seit September. Das Paar, das heute bei Murugaverl ist, wohnt gleich neben dem Café Mondial in Bethlehem. Allerdings erst seit zwei Jahren, vorher lebte die Familie in Jaffna, Sri Lanka. Auch die 49-jährige Murugaverl flüchtete aus dem Norden Sri Lankas nach Bern, bei ihr liegt das 19 Jahre zurück. «Ich weiss, wie es ist, neu in der Schweiz zu sein.»

Für Tagesschule anmelden

Heute haben Sellasamy und Sriragunathan drei Couverts dabei. Aus dem ersten nimmt der Ehemann ein Anmeldeformular. Die Eltern wollen ihr jüngeres Kind auch nach den Sommerferien in die Tagesschule schicken. Nanthini Murugaverl setzt die Lesebrille auf, geht das Papier durch. Sie macht für die beiden verständlich, was unklar ist, übersetzt von Deutsch auf Tamilisch.

Wenn Murugaverl selber erzählt, statt sich die Geschichten anderer anzuhören, dann spricht sie schnell und viel, hat immer wieder Beispiele im Kopf. Da ist etwa die ältere Frau mit F-Ausweis, die nach zehn Jahren endlich einen B-Ausweis möchte und nun einen Deutschkurs besucht. Oder die schwangere Frau, die Murugaverl während der Geburt im Gebärsaal begleitete.

Die zwei Ordner, die vor Murugaverl liegen, dokumentieren jede dieser Geschichten. Jeden Dienstag kommen neue Dokumente hinzu. Bei vielen geht es um die Krankenkasse oder die AHV, um die Steuererklärung oder die IV. Aber auch um Familienprobleme oder Fragen rund um den Lehrplan 21.