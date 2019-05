Skurriles Gezerre um Sparauftrag

Zwar hätte die Massnahme das Kantonsbudget tatsächlich entlastet. Für den Steuerzahler wäre es aber ein Nullsummenspiel gewesen. Denn die 10 Millionen Franken wären nicht gespart, sondern lediglich den Gemeinden aufgebürdet worden. Sie hätten die Angebote künftig mitfinanzieren müssen.

«Entlastungsmoratorium»

Nachdem die Gemeinden gegen diese Mehrbelastung massiv lobbyiert hatten, machten die Grossräte – als es ernst galt – einen Rückzieher. Bei der Abstimmung diesen März war vom Sparwillen plötzlich nicht mehr viel übrig. In einem Kompromiss einigten sich die bürgerlichen Vertreter der Gemeindelobby mit der Linken darauf, auf die Massnahme komplett zu verzichten.

In einer Finanzmotion forderten sie den Regierungsrat stattdessen auf, die bereits einkalkulierten jährlichen Minderausgaben von 10 Millionen Franken wieder ins Budget aufzunehmen. Auf eine Kompensation innerhalb der ERZ sei zu verzichten. Gegebenenfalls könne die Kompensation «gesamtstaatlich» erfolgen. Das bedeutet in anderen Worten: Die 10 Millionen Franken können irgendwo eingespart werden – einfach nicht in der Bildung.

«Die Annahme der Finanzmotion käme einem Sparmoratorium im Bildungsbereich gleich.»Stellungsnahme des Regierungsrates

Nicht ganz überraschend ist der Regierungsrat von diesem Ausweichmanöver des Grossen Rates wenig begeistert. Er empfiehlt die Motion zur Ablehnung. «Die Annahme der vorliegenden Finanzmotion käme einem Sparmoratorium im Bildungsbereich gleich. Einem solchen kann der Regierungsrat zum heutigen Zeitpunkt nicht zustimmen», schreibt die Exekutive in ihrer Stellungsnahme.

Der Regierungsrat gibt zu bedenken, dass die ERZ beim Entlastungspaket 2018 schon vergleichsweise gut wegkam. Und: Weil wieder zahlreiche Politikbereiche Ansprüche angemeldet haben – den Teuerungsausgleich für das Kantonspersonal, die Erhöhung der Prämienverbilligungen, der personelle Ausbau der Kantonspolizei –, könnten «mittelfristig Massnahmen zur Entlastung des Finanzhaushaltes notwendig werden».