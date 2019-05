Sozialhilfe: Sparen ja, aber nicht so

Die Gegner der Kürzungen bekämpfen diese also zu Recht. Nur tun sie das mit dem falschen Mittel. Im Volksvorschlag wollen sie über 55-jährige Sozialhilfeempfänger deutlich besserstellen, was Mehrkosten von 12 Millionen Franken zur Folge hätte. Störend sind dabei nicht nur die Finanzen, sondern auch die Tatsache, dass der Vorschlag unausgereift ist. Denn er schliesst Selbstständigerwerbende aus. Es wäre aber auch grundsätzlich ein falsches Zeichen, die Sozialhilfe auszubauen, wenn diese in grossen Teilen der Bevölkerung ein Legitimierungsproblem hat.

Dass die linken Parteien das Augenmerk auf die älteren Arbeitslosen legen, ist hingegen richtig. Keine andere Personengruppe verzeichnet einen derartigen Anstieg in der Sozialhilfe wie sie. Eine Lösung muss aber national gefunden werden. Genau so, wie Bern nicht als einziger Kanton die nationalen Sozialhilferichtlinien beim Grundbedarf unterschreiten soll und damit eine Negativspirale in Gang setzt, soll er nicht bei den älteren Arbeitslosen voranpreschen.

Beide Vorlagen sollten an den Absender zurückgeschickt werden. Zu verlieren hat Bern nichts. So lassen etwa die revidierten Sozialhilferichtlinien schon heute empfindliche Leistungskürzungen zu, wenn die Bezüger unkooperativ sind. Die Bemühungen, intensiver mit der Wirtschaft zusammenzuarbeiten, um mehr Leute in den Arbeitsmarkt zu integrieren, müssen zudem verstärkt werden. Dazu sind aber weder Leistungskürzungen noch Leistungserhöhungen notwendig.

Schliesslich sollte erneut über ein Bonus-Malus-System für Sozialdienste nachgedacht werden. Das alte System hat gezeigt, dass es bei der Umsetzung des Gesetzes Verbesserungspotenzial gibt. Hier müsste Pierre Alain Schnegg ansetzen. Das Pilotprojekt für ein Sozialrevisorat könnte ein erster Schritt in die richtige Richtung sein. Andere müssen folgen. Sparen in der Sozial­hilfe ja, aber die nationalen Standards unterwandern und Bezüger in die Armut drängen? Nein, auf keinen Fall.