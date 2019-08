Streit um Pestizidverbot

Das Pflanzenschutzmittel Chlorothalonil und seine Abbauprodukte sind zurzeit im Fokus. Rückstände davon finden sich etwa im Trinkwasser von Kappelen und Roggwil. Da der Stoff in hohen Konzentrationen krebserregend sein könnte, will der Bund das Pflanzenschutzmittel bald verbieten. Falls keine Beschwerden eingehen, wird das Verbot bereits in diesem Herbst in Kraft treten.