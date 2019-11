Ticketfälscher muss hohe Geldstrafe zahlen

Die Tickets waren gefragt. Innerhalb eines Monats konnte der junge Mann aus der Region Bern fünfzehn Tickets für das Open Air in Frauenfeld im Juli 2018 verkaufen, mit einem Pseudonym über Facebook oder über eine Internetplattform. Damit erzielte der damals Arbeitslose Einnahmen von gegen 3000 Franken. Das war gleichzeitig auch sein Gewinn. Denn bei den Tickets handelte es sich um Fotokopien von echten Tickets. Noch vor dem Haupteingang in Frauenfeld brachte er vier Tickets an den Mann. Das waren seine letzten. Kurz darauf wurde er vor Ort verhaftet und zwei Tage in Untersuchungshaft gesteckt.