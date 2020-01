Uni Bern bietet Weiterbildung in «Gendermezin» an

Um diese Erkenntnisse zugunsten Schweizer Patientinnen und Patienten in die Spitäler und Praxen zu bringen, starten die Universitäten Bern und Zürich gemeinsam einen Weiterbildungsstudiengang «Gendermedizin». Dieser soll Medizinerinnen und Mediziner für die geschlechtsspezifischen Unterschiede in Diagnose und Behandlung sensibilisieren und auf den neuesten Stand der Forschung bringen. In seiner umfassenden Form sei der Studiengang einzigartig in Europa, schrieb die Universität Bern in einer Mitteilung vom Dienstag.