Urwyler klagt erneut 

Nun will Natalie Urwyler laut «Beobachter» erneut klagen: Es sei an der Zeit, dass der Schaden, der durch das Verhindern von Frauenkarrieren entstehe, gerichtlich festgestellt werde, sagt sie dem Magazin. In ihrem Fall belaufe sich der Schaden durch die entgangene Wissenschaftskarriere auf mehrere Millionen Franken. Zudem habe sie nach der Kündigung wegen des Rechtsstreits keinen Job erhalten und sich zur Intensivmedizinerin umschulen lassen müssen. Hätte sie mit 40 einen Autounfall gehabt, hätte die Haftpflichtversicherung den Schaden gedeckt. Dasselbe Prinzip wolle Urwyler mit ihrer Klage durchsetzen.