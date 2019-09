Vergewaltiger ziehen Berufung zurück

Der Fall liess vor einem Jahr fast niemanden im Saal kalt. Vor der Gerichtspräsidentin sass ein mittlerweile 14-jähriges Mädchen. Schluchzend erzählte es, was im April 2017 in der Agglomeration Bern passiert ist. Die damals knapp 13-Jährige war ein paar Tage zuvor aus einem Heim abgehauen und suchte nach Mitternacht eine Schlafgelegenheit. Auf einem Spielplatz traf sie auf junge Männer. Diese führten das Mädchen in einen nahe gelegenen Hobbyraum im Keller eines Mehrfamilienhauses.