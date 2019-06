Waffenhändler schuldet Kanton Bern 2,5 Millionen Franken

Drei Tage dauerte die Hochzeit. Nachtessen im Hotel Palace, Trauung in der malerischen Kirche von Gsteig, Party im Glaszelt unter dem Oberländer Sternenhimmel. Es war der Sommer 2016, und für die Hochzeit seiner Tochter Alia scheute Abdul Rahman El Assir keine Kosten. 300 Gäste aus Spanien flog er extra per Charterflug von Madrid nach Zürich ein. Die Bilder der Hochzeit, die Tage später in der spanischen Presse kursierten, waren seltene Einblicke in eine sonst so verschwiegene Welt – die Welt der Superreichen von Gstaad.