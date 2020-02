Es ist ein gut gelauntes Trüppchen, das sich am späten Mittwochmorgen am Bahnhof Gstaad versammelt. Einzeln treffen sie ein, chauffiert vom Taxidienst ihres Fünfsternhotels, wo sie die letzte Nacht verbracht haben.

Aus Australien, Brasilien, Frankreich, Italien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Indonesien und Grossbritannien sind sie gekommen. «Hi, so nice to meet you» – Händeschütteln mit der rechten Hand, das Handy in der linken. Der letzte kommt nur 20 Minuten zu spät.