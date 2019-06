Zu wenig integriert für den Schweizer Pass

Seit 2004 lebt der Iraker in der Schweiz, seit 2011 am heutigen Wohnort in der Region Bern. Und er wollte Schweizer werden. Daraus wird vorderhand nichts: Der Gemeinderat lehnte das Gesuch ab, das auch seine kleine Tochter einschloss. Der 42-Jährige sei zu wenig integriert, begründete der Gemeinderat. Das Verwaltungsgericht hat nun diese Einschätzung bestätigt und einen Rekurs des Mannes abgewiesen.