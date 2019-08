16-jähriger Velofahrer bei Unfall schwer verletzt

Die Polizei wurde am Donnerstag kurz vor 6.45 Uhr über den folgenschweren Unfall informiert, der sich da in Schwarzenbach bei Huttwil zugetragen hatte. Ein 16-jährige Velofahrer war am frühen Morgen auf der Bernstrasse in Richtung Huttwil unterwegs. Als er im Begriff war, nach links in die Neuhausstrasse einzubiegen, kam es im Bereich der Verzweigung zur Kollision mit einem ebenfalls Richtung Huttwil fahrenden Auto.