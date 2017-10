Bahn mit wechselhafter Geschichte

Wie beginnt man einen Artikel über eine Bahnlinie, die Jubiläum feiert, aber nur noch zum Teil existiert? Wohl am besten mit einer Anekdote, erzählt von Karl Bögli, der während seiner Lehrzeit im Winter täglich mit der Langenthal-Melchnau-Bahn unterwegs war: «Die Bahn war früher dunkelgrün. Weil die Kühe meinten, es handle sich um Gras, rannten sie ihr während der grossen Trockenheit um 1947 herum hinterher. Daraufhin wurden die Wagen rot gestrichen.»

Er wisse nicht, ob das stimme, sagt Karl Bögli und lacht. «Aber das hat man sich so erzählt.» Der ­81-Jährige erinnert sich gerne an die Bahn, die ihm in der kalten Jahreszeit den Weg von seinem Wohnort Melchnau nach Langenthal erleichterte.

Kosten von 1,3 Millionen

Aber nun zur Bahngeschichte: Diese begann in den Jahren 1909/1910, als die Melchnauer ein Vorprojekt für die Bahnverbindung mit Langenthal ausarbeiten liessen, wie es im «Führer von Langenthal nach Melchnau», einer 1917 von der Bahn herausgegeben Schrift, heisst. Am 19. Februar 1911 wurde das Projekt im Löwen vorgestellt. «Mit Begeisterung stimmte jene Versammlung dem greisen Veteranen Jakob Käser zu, der seinen Mitbürgern die unverzügliche Inangriffnahme des Bahnbaues empfahl», heisst es weiter.

Nach Überwindung «mannigfacher Schwierigkeiten», unter anderem die Finanzierung und die Linienführung, fand schliesslich am 21. April 1913 die erste Generalversammlung statt. Das Baukapital wurde auf 1,3 Millionen Franken berechnet.

Nach über vier Jahren Bauzeit fand am Nachmittag des 5. Oktober 1917 mit zwei geschmückten Zügen die Einweihung der neuen Schmalspurbahn von Langenthal nach Melchnau statt. In den ersten drei Monaten wurden 80'038 Reisende sowie 3906 Tonnen ­Güter transportiert.

Güterzüge fuhren bis 2008

Bis Anfang der 1980er-Jahre erfüllte das «Melchnauerli», wie die Bahn von der Bevölkerung liebevoll genannt wurde, seine Dienste auf der ganzen Strecke. In dieser Zeit erlebte die Bahn eine wechselhafte Geschichte, geprägt von finanziellen Hochs und Tiefs, einigen Unfällen und diversen Sanierungsarbeiten.

1982 wurde der Personenverkehr zwischen Melchnau und Roggwil (Haltestelle St. Urban Ziegelei) eingestellt. Seither wird Melchnau von Langenthal aus mit dem Bus bedient. Um 2008 fuhren die letzten Güterzüge. Der Bundesrat hob die Konzession für diesen Streckenteil 2012 auf, der Rückbau der Anlage erfolgt 2015/2016.

Heute werden auf der Strecke Langenthal–St. Urban jährlich etwa 450'000 Passagiere befördert. Wie wichtig ihr die Bahnlinie ist, beweist die Besitzerin Aare Seeland mobil AG (ASM) durch die Totalerneuerung der Anlagen auf dem ganzen Gemeindegebiet von Roggwil. Mit den Arbeiten sei man im Fahrplan, sagt Andrea Luder vom Direktionssekretariat. «Die Bewährungsprobe kommt ab dem 14. Oktober, wenn die Intensivbauarbeiten beginnen.»

Auch Gemeindepräsidentin Marianne Burkhard weist auf die Bedeutung der Zugverbindung hin: «Mit der Linie der ASM wird unser Dorf auf der einen Seite mit Langenthal und auf der anderen Seite mit dem Kanton Luzern erschlossen. Von Roggwil aus erreicht man mit der Bahn in einer Stunde Bern, Basel, Zürich und Luzern.»

Die Bahnlinie sowie das Bahnhofgebäude würden seit 100 Jahren zu ihrem Dorf und seien nicht mehr wegzudenken, sagt die Tochter eines ehemaligen Zugführers. «Für mich ist dies ein Stück Dorfgeschichte und Grund genug, dies am 5. Oktober zu feiern.»

Das 100-Jahr-Jubiläum der Bahn respektive des Bahnhofs Roggwil werden am 5. Oktober, ab 17 Uhr, beim Bahnhof gefeiert. (Langenthaler Tagblatt)