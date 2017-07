Biketec wird nach Deutschland verkauft

Die Biketec AG wird von der deutschen Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft ZEG übernommen. Die ZEG ist ein Verbund von rund 960 unabhängigen Fahrradhändlern mit Hauptsitz in Köln. Das entsprechende Kaufangebot ist am 25. Juli 2017 vom Biketec-Mehrheitsaktionär EGS Beteiligungen AG angenommen worden. Die Übernahme durch die ZEG erfolgt vorbehältlich der Zustimmung der Wettbewerbsbehörden. Zum Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

In ihrer Medienmitteilung betont das Huttwiler Unternehmen, dass die Zugehörigkeit zur ZEG insbesondere bessere Konditionen beim Einkauf ermögliche. «Die ZEG wird uns als neuer strategischer Eigentümer sowohl bezüglich des Marktzugangs wie auch im Einkauf Vorteile verschaffen, die in der bisherigen Konstellation nicht erreichbar waren», sagt Andreas Kessler, CEO von Biketec.

Die neuen Besitzer aus Deutschland erhoffen sich durch den Zukauf eine bessere Stellung im wachsenden E-Bike-Markt. «Wir freuen uns, den Schweizer E-Bike-Pionier als eigenständiges Unternehmen in unserer Gruppe weiterentwickeln zu können», sagt Georg Honkomp, Vorstandsvorsitzender der ZEG. «Mit dem Huttwiler Unternehmen erhält unsere Gruppe nicht nur ein Flaggschiff im schnell wachsenden E-Bike-Segment, sondern auch eine weitere Plattform, um die Aktivitäten der ZEG im Schweizer Markt zu entwickeln.»

Biketec wurde 2001 gegründet. Am Hauptstandort in Huttwil arbeiten rund 200 Mitarbeitende. Weitere 50 sind in Tochtergesellschaften in Deutschland, Österreich und den Niederlanden beschäftigt.

Letztes Jahr musste Biketec 16 Mitarbeitenden aus wirtschaftlichen Gründen künden. 5 von ihnen waren Teilzeitbeschäftigte. Die nachhaltigen Auswirkungen des Frankenschocks und das extrem schlechte Wetter in der Frühlings-/Sommersaison 2016 hätten dazu geführt. Der Velohersteller verkauft 75 Prozent seiner Flyer im Euroraum. (qsc/pd)