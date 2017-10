Den «Hasli»-Chef ziehts ennet den Wald

Die Wände gestrichen, das Buffet ebenso renoviert wie die gesamte Gaststube, und auch die Küche hat ein ordentliches Facelifting erhalten: Reto Mathys will seine neue Herausforderung mit voller Frische angehen. Seit rund zweieinhalb Monaten bringt der 38-jährige Langenthaler das Restaurant National auf Vordermann. Gut zwei Jahre hat das ­Lokal an der Buchser Ortsdurchfahrt nun leer gestanden. Jetzt läutet Mathys eine neue Ära ein: «Mit grossen Festlichkeiten» und Freibier lädt er am Freitag und Samstag zur Neueröffnung.

Vorerst an zwei Standorten

Neu erfinden wird er die Gastronomie dabei nicht. Im Gegenteil: Mathys will in Buchsi dieselbe Karte mit traditioneller Küche anbieten, wie sie seine Gäste von der Langenthaler Brasserie Quelle, dem «Hasli», her kennen. Denn noch bleibt Mathys auch dem Lokal treu, in dem er nun ­bereits seit bald acht Jahren seine Gäste bewirtet.

Sein Pachtvertrag mit der Langenthaler Brau AG als Besitzerin der Brasserie läuft erst Ende August 2018 aus. Wenn er vorher einen Nachmieter finde, höre er in Langenthal womöglich schon früher auf, sagt Mathys. Vorerst aber wird er die Quelle und das National gleichzeitig führen. Sein siebenköpfiges Team werde er deshalb fast verdoppeln; die Mitarbeitenden würden dann je nach Bedarf an beiden Standorten zum Einsatz kommen.

Insgesamt 120 Plätze bietet das National, inklusive Gartenbeiz. Die Aussenbestuhlung sei denn auch der Hauptgrund für seinen Wechsel, sagt Reto Mathys, denn die habe ihm in Langenthal immer gefehlt. Gleichzeitig habe er aber auch grundsätzlich den Wunsch nach einer Veränderung verspürt.

Brauerei ins Zentrum rücken

Wie es dereinst mit der Brasserie Quelle in Langenthal weitergeht, wird sich zeigen. Falls Mathys nicht vorher eine andere Lösung vorschlage, werde man erst auf Ende August 2018 hin aktiv sel­ber eine Nachfolge suchen, sagt Brau-AG-Präsident Kurt Schär. Dabei werde sich der Verwaltungsrat grundsätzliche Gedanken machen, wie er das Lokal in Zukunft positionieren wolle. So werde man sicher versuchen, der Gasthausbrauerei noch mehr Rechnung zu tragen und die Brauerei stärker ins Zentrum des Betriebs zu rücken. (Langenthaler Tagblatt)