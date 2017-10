Ehre für regionalen Filmeditor

«Es ist ein wunderbares Projekt, und ich bin sehr stolz, Teil davon zu sein», sagt Simon Gutknecht über den Kurzfilm «Facing Mecca», den er geschnitten hat. «Dass der Film nun mit einem Student Academy Award ausgezeichnet wird, ist schlicht unfassbar und eine riesige Motivation dafür, weiterzuarbeiten.»

Der 30-Jährige ist in Langenthal aufgewachsen und wohnt heute in Zürich. Schon während der Gymi-Zeit in Langenthal hat Simon Gutknecht die Liebe zum Film entdeckt. Seinen ersten Preis erhielt er an den Jugendfilmtagen 2004 in Zürich. Nach der Matura und mehreren Auslandaufenthalten studierte er an der Züricher Hochschule für Künste, wo der nach dem Bachelor of Arts in Film mit dem Master of Arts in Film Editing abschloss. Seit 2012 ist er am Schnittplatz zu Hause, wie er selber sagt.

Wichtigster Preis

Der 27 Minuten lange Kurzfilm «Facing Mecca» des Regisseurs Jan-Eric Mack wurde von Joël Jent von Dschoint Ventschr produziert. Er handelt vom Syrer ­Fareed, der dank des Pensionärs Roli (gespielt von Peter Freiburghaus) eine Lösung findet, seine verstorbene Frau bei sich und den gemeinsamen Töchtern in der Schweiz zu behalten. Denn normalerweise ist dies für muslimische Familien fast nicht möglich.

Simon Gutknecht wird den Studenten-Oscar zusammen mit einem Teil der Filmcrew am Donnerstag, 12. Oktober, im Samuel Goldwyn Theater in Beverly Hills entgegennehmen. Ob es sogar für die Goldmedaille reicht, erfahren sie erst an der Preisverleihung. «Welcher Rang es schliesslich wird, spielt für mich nicht so eine grosse Rolle», sagt Simon Gutknecht über den bisher wichtigsten Preis in seiner noch jungen Karriere.

In der Schweiz wird der Film «Facing Mecca» erstmals an den Winterthurer Kurzfilmtagen von 7. bis 12. November 2017 zu sehen sein. (Berner Zeitung)