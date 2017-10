Ein Spitzenjahr auch aus finanzieller Sicht

Es war ein Rekordjahr in allen Belangen für den SC Langenthal: Der Cupknaller gegen Lugano bildete im Oktober 2016 den ersten Höhepunkt einer Saison, die sechs Monate später im zweiten NLB-Meistertitel der Klubgeschichte gipfeln sollte.

Mit elf Siegen in Serie konnte nicht nur ­intern eine neue Bestleistung verbucht werden. 110 Punkte in der Qualifikation bedeuteten zugleich neuen Ligarekord. Entsprechend zufrieden blickt Geschäftsführer Gian Kämpf zurück auf die erfolgreichste Saison der SCL-Geschichte: «Es ist, bis auf die Spiele der Ligaqualifikation, alles aufgegangen.»

Dass es mit dem Aufstieg in die höchste Liga dann doch nicht geklappt hat, ist da nur Nebensache. Viel wichtiger, so Kämpf, sei es, dass sich die Region mit dem SCL auseinandergesetzt und identifiziert habe. Und dass sie das hat, belegt nicht zuletzt der Publikumsaufmarsch. Insgesamt 103'000 Zuschauer besuchten die 37 Heimspiele des SCL. Das war ein Durchschnitt von fast 2800 Eintritten pro Match und damit ebenfalls neuer Rekord.

Den Umsatz massiv gesteigert

Auf die Rechnung der SCL AG hat sich das positiv ausgewirkt, wie dem Geschäftsbericht zuhanden der Generalversammlung vom 26. Oktober zu entnehmen ist. Zwar hatte die so erfolgreiche wie lange Saison Mehrausgaben etwa im Bereich des Spielbetriebs und auch der Spielerlöhne zur Folge. Und nötige Investitionen in die Infrastruktur waren wiederum mit Abschreibungen verbunden.

Gleichzeitig konnten aber die Einnahmen erheblich gesteigert werden: Fast 800'000 Franken resultierten allein bei den Eintritten – ein Plus von 60 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Gar um 85 Prozent gestiegen sind die Nettoeinnahmen mit 209'000 Franken in der Gastronomie.

Ein Umsatz von insgesamt 4,5 Millionen Franken wurde so generiert im Meisterjahr, rund 600'000 Franken mehr als noch eine Saison zuvor. Und mit dem Effekt, dass – erst zum zweiten Mal seit dem Aufstieg des SCL in die zweithöchste Spielklasse 2002 – ein Gewinn von 477 Franken erwirtschaftet werden konnte.

«Zuschüsse» mit Vorbehalt

Allein den Einnahmen aus Eintritten und Gastronomie sei dieser allerdings nicht zu verdanken, verweist Kämpf auf «Zuschüsse» der Kernaktionäre in Höhe von mehr als 200'000 Franken. Nur ihrer Zusicherung, den SCL auch in der laufenden und der nächsten Saison verstärkt zu unterstützen, sei es zu verdanken, dass dieser ein Spitzenklub bleiben könne. Denn die Liquidität bleibe ein Problem: Auf gerade einmal 3850 Franken belaufen sich die flüssigen Mittel des SCL.

Das Fremdkapital liegt mit 1,2 Millionen Franken weiterhin über dem Umlaufvermögen. Dabei sei das Engagement der Kernaktionäre aber klar an die Bedingung gekoppelt, dass die Stadionfrage geklärt werde, so Kämpf. Alle anderen Klubs hätten schon umgebaut oder Projekte in Planung. «Nur der SCL steht ohne Perspektiven da.»

Ursprünglich hatte der Gemeinderat schon auf Ende 2016 einen Entscheid angekündigt, wo der Eissport spätestens nach Ablauf der Verlängerungsoption des Baurechtsvertrags mit der Burgergemeinde Schoren im Jahr 2031 seine Zukunft haben soll. Statt eines Entscheids gab es dann aber nur eine Einschränkung auf zwei Standorte.

Ein Beschluss, den die neue Exekutive inzwischen insofern relativiert hat, als dass er den SCL mit der Erarbeitung einer neuerlichen Standortevaluation beauftragt hat. Zur Diskussion steht neben Neubauten auf dem Reitplatz und im Hard nun auch wieder eine umfassende Sanierung der Schorenhalle; ein Entscheid soll Ende diesen Jahres fallen.

Am Limit in vielen Bereichen

Es sei für die SCL AG zwingend, dass es nun vorwärtsgehe, betont auch Angela Kölliker. Zeitweise bis zu 80 akkreditierten Medienschaffenden hat die Leiterin Marketing und Kommunikation der SCL AG in der Meistersaison im bis auf den letzten Platz gefüllten Stadion begrüssen können. Zu viel für die bestehende Infrastruktur, bei der auch sanitäre Anlagen, Parkierung und Gastronomie nicht auf heutige Anforderungen ausgerichtet seien.

Aber auch was den Breitensport betrifft, sei man heute am Limit, erklärt Gian Kämpf. 14 Teams mit rund 300 Spielerinnen und Spielern gehören mittlerweile der SCL Nachwuchs AG an, die heute allein einen Aufwand von 1 Million Franken aufweist.

Auch das ein neuer Höchstwert, dem man Rechnung tragen müsse, sagt Kämpf. Denn der Nachwuchs sei nicht nur wichtig für die Verankerung des Klubs in der Region. Der Einsatz von 9 Nachwuchsspielern in der ersten Mannschaft habe auch gezeigt, dass die Arbeit mit den Jungen Früchte trage. (Berner Zeitung)