Eine Suche, die sich doppelt lohnt

Am Bahnhof geht es los, so will es die Schatzkarte. «Überquert die Allmend in westlicher Richtung», so lautet die erste Anweisung. Nur – wo liegt nochmals Westen? «Nie Ohne Seife Waschen» hilft in diesem Moment in Wangen an der Aare auch nicht wirklich weiter. «Warte, ich lade schnell eine Kompass-App runter», sagt Anita Mischler.

Die Verantwortliche der BZ-Schatzsuche will möglichst jede der fünf Routen im ganzen Kanton einmal abgehen. Zum fünften Mal wird das Projekt heuer durchgeführt. Nicht nur in Wangen, sondern auch in Bern, Thun, Walkringen und im Diemtigtal können Schatzsucher in diesen Sommerferienwochen fündig werden.

Inzwischen ist die App installiert und die Marschrichtung geklärt. Im Innenhof der katholischen Kirche ist die genaue Anzahl der Hände der religiösen Figuren an den Wänden gefragt. «Hast du die gezählt? Und die auch?», kontrollieren wir uns gegenseitig.

Nach dem Kirchgang wartet das malerische Städtli samt Schloss auf uns. Tatsächlich prangen an dessen Fassade aufgemalte Fenster. Wie viele es sind, wird an dieser Stelle indes nicht verraten.

Weiter geht es, das Aareufer entlang. Die historische Holzbrücke sollen wir nicht überqueren, stattdessen weist uns die Karte an, unten durchzugehen. Spannend, die Brücke aus dieser ungewohnten Perspektive zu inspizieren.

Das Aareufer entlang geht es Richtung ARA. Wie viele Sitzbänke zählt ihr, bis der Wanderweg zur Naturstrasse wird?, will die Karte auf diesem Streckenabschnitt von uns wissen. «Meinst du, die hier zählen auch schon? Und ist das hier schon Naturstrasse oder noch Wanderweg?» Beide sind wir uns nicht ganz sicher. Und stellen übereinstimmend fest: Zählen und Wandern ist halt nicht jedermanns oder -fraus Sache.

Auf der anderen Aareseite kommen wir unserem Ziel, der Badi, näher. Zuvor passieren wir noch die Schneckenpumpen. Tatsächlich, so etwas gibt es! Auf dem Weg zum Schatz lerne ich unterwegs ein ulkiges Detail aus der Welt der Technik: Die Teile pumpen Wasser aus der Aare. Mich erinnern sie aber an riesige Nacktschnecken. «Igitt, komm, lass uns schnell weitergehen!»

Nach rund zwei Stunden erreichen wir unser Ziel. Die grosse Schatztruhe thront vor dem Freibad. Das Team um Badmeister Dieter Trachsel sei dafür besorgt, dass die Truhe stets gut gefüllt sei, erklärt Anita Mischler.

Noch ist die Schatzkiste ausreichend gefüllt. Bild: Olaf Nörrenberg

Es sollte ihr auch regelmässig melden, wie viele Schätze noch vorhanden sind. So kann die Verantwortliche das Barometer auf der Website aufdatieren. «Die Route in Wangen ist beliebt, es sind nur noch wenige Präsente vorhanden», stellt die Zuständige zufrieden fest.

Zufrieden ist auch der Wanger Badmeister. «Die Schatzsuche ist eine gute Sache und beste Werbung für uns», sagt Trachsel. Regelmässig seien Leute ob der Anlage überrascht: «Ihr habt ja hier eine tolle Badi!»

Als Dank für seinen Einsatz überrascht Anita Mischler das Team mit einem Znünikorb. Wegen des schlechten Wetters ist an diesem Mittwoch nur Dieter Trachsel anwesend, der sich sichtlich über die Geste freut.

Und den Code für die Truhe? Na ja, sagen wir, wir haben ihn wirklich nur knapp, ja haarscharf verfehlt. (Langenthaler Tagblatt)