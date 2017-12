Jetzt ist das Leitungsteam komplett

«Die Gottesdienstpläne fürs erste Halbjahr sind erstellt und werden demnächst auf der Website publiziert», sagt Pfarrer Alex Maier. Was eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein sollte, war es in der katholischen Kirchgemeinde Langenthal im letzten Jahr nicht. Sie seien jeweils erst am Monatsende kurzfristig über den bevorstehenden Monat informiert worden, hatten Angehörige der Pfarrei Langenthal in dieser Zeitung geklagt – zu kurzfristig für Familien in einer Diasporagemeinde, in der viele Mischehen bestehen.

«Ein Gottesdienst braucht viele Mitwirkende, die alle koordiniert werden müssen», verteidigt sich er katholische Pfarrer aus Wangen an der Aare, der für sämtliche katholischen Kirchen im Oberaargau zuständig ist, seit dieser ein Pastoralraum des ­Bistums Solothurn ist. Mit dem bisherigen Mitarbeiterstab sei dies nicht zu leisten gewesen. Wurde der Pastoralraum also vor einem Jahr zu überstürzt eingeführt?

Der Aufbau ist ein Prozess

«Nein», entgegnet Alex Maier. Der Aufbau sei ein Prozess, in dem die Genehmigung durch den Bischof den Zeitpunkt für die ­formelle Errichtung vorgebe. Die Personalprobleme hätten auch in der früheren Struktur mit vier selbstständigen Pfarreien nicht gelöst werden können. Im Gegenteil: Der Pastoralraum habe erst die Voraussetzungen dafür geschaffen, die Vakanzen jetzt überhaupt beenden zu können.

Einen eigenen Pfarrer hätte Huttwil kaum mehr gefunden, ist Alex Maier überzeugt. Im Pastoralraum genügt hingegen ein Pastoralassistent. Diesen hat Alex Maier in der Person von Niklaus Hofer gefunden. Hofer zog bereis im September ins katholische Pfarrhaus in Huttwil ein – und zwar mit Frau und Kindern. Denn Pastoralassistenten müssen sich nicht ans Gebot des Zölibats halten (siehe Wörterbuch unten).

Trotz Familie mit Kindern im Kindergartenalter hätten sich die Kontakte am neuen Wohnort bisher allerdings in Grenzen gehalten, schränkt Hofer ein. Denn er nimmt im Pastoralraum besondere Aufgaben wahr, ist zum Beispiel für Familien und damit für Taufen, Ministranten, die Liturgie, den Religionsunterricht sowie die Kirchenchöre zuständig (siehe Kasten zum Leitungsteam oben rechts).

Allerdings, ist Niklaus Hofer überzeugt, werde auch Huttwil vom Pastoralraum profitieren könnten. Als Beispiel nennt er die Taufen: Hier beschränkte sich das Angebot in Huttwil bisher auf das Taufgespräch mit den einzelnen Familien. «Bei acht Taufen pro Jahr machte mehr keinen Sinn.» Er werde jedoch nun ein Konzept für den ganzen Pastoralraum entwerfen, in dem auch gemeinsame Anlässe Platz fänden, an denen sich die Eltern treffen und austauschen könnten.

Neuer Kaplan in Langenthal

Auch das katholische Pfarrhaus in Langenthal ist seit einem Monat wieder bewohnt. Dort ist Kaplan Arogya Reddy Salibindla eingezogen. In Herzogenbuchsee schliesslich werden das Sekretariat und die zentralen Räume für den Oberaargau angesiedelt. Vorderhand wird die Pfarreisekretärin von Herzogenbuchsee, Anna Di Paolo-Broggi von dort auch das Sekretariat von Huttwil betreuen. Sprechstunden in Huttwil wird Di Paolo-Broggi im Pfarrblatt und auf der Website bekannt machen. In Langenthal bleiben die Sekretariate noch, wie sie sind. Wann ihr Umzug nach Herzogenbuchsee stattfindet, ist laut Bernadette Bader-Ingold noch offen. Sie ist Leiterin der Sekretariate.

Geregelt ist inzwischen auch der kirchliche Unterricht in Huttwil. Das Pastoralraum- und das Katechese-Team haben sich die dortigen Klassen aufgeteilt. Zu ihnen gehört auch Niklaus Hofer: Er unterrichtet ab sofort die Sechstklässler – und wird damit mindestens sie und deren Eltern kennen lernen.

Pastoralraumrat geplant

Der Pastoralraum sei damit in ­allen Pfarreien wieder vor Ort präsent, betont Alex Maier. Noch aufgebaut werden soll die Verbindung des Pastoralraumteams zu den den vier Pfarreien. Laut Alex Maier ist vorgesehen, dafür einen Pastoralraumrat einzusetzen, analog zum Kirchgemeinderat.

Für sich hofft Alex Maier, nicht mehr von Gottesdienst zu Gottesdienst hetzen zu müssen, sondern wieder mehr Zeit dafür zu finden, für die Katholiken im Oberaargau da zu sein. «Denn das ist meine eigentliche Aufgabe.»

(Langenthaler Tagblatt)