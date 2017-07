Was duftet denn hier?

Verein Regio W

Der Verein Regio W organisiert Veranstaltungen in der Region Wangen an der Aare und will den Tourismus fördern. Seit der letzten Hauptversammlung vom April 2017 amtet Beat Grossenbacher als Präsident. Der Hauptsitz des Vereins befindet sich in den Räumlichkeiten von Air Creative am Ferggerweg 5 in Wangen an der Aare. bey