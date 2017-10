Wo der Geist Gottes haust

Dort, wo die Landi einst Tierfutter verkaufte, haust heute der Geist Gottes. So sagt es zumindest der hebräische Name des Glaubenstreffpunkts in Thörigen: ­Ruach. Dereinst sollen sich im Zentrum der evangelischen Freikirche Gläubige aus dem ganzen Land treffen. Ein Gebetssaal, eine Cafeteria, Büro- und Workshopräume sowie drei Wohnungen will das CTWI (Christliches ­Team-Work International) dort bauen.

Noch ist aber nicht viel davon erkennbar. Zwar wurden die Lagerräume der Landi zurückgebaut. Doch nutzbar sind die Räume wohl eine Weile nicht, gleichen sie derzeit doch vielmehr einer Baustelle als einem Ort für Gebete. Und dies, obwohl die Baubewilligung seit Februar 2013 vorliegt. Nun solle es aber vorwärtsgehen.

«Wir wollen aus dem Zentrum so schnell wie möglich einen Ort der Begegnung machen», sagt Mario Weber. Er ist Präsident des Vereins Gemeinsam, der am 28. Oktober einen Spendenlauf organisiert und so das Zentrum finanziell unterstützen will. «Das ist für mich eine Herzensangelegenheit», sagt er.

Der junge Familienvater und gelernte Detailhandelskaufmann ist der Neffe des derzeitigen Leiters der Freikirche. So sei es für ihn naheliegend gewesen, der Glaubensgemeinschaft beizutreten, als er vor drei Jahren mit seiner Familie nach Thörigen zog. Gläubig war der 26-Jährige schon immer. Zuvor hat er in Basel eine Kirche besucht. Diese gehörte aber nicht zum CTWI.

Bisher im Bauernhaus

Denn die kleine Gemeinde mit 28 Mitgliedern gibt es nur in Thörigen. Gegründet wurde das Glaubenswerk von Siegfried Lange. Ende der Achtzigerjahre zog dann Sohn Emanuel Lange von Oberhofen am Thunersee in den Oberaargau. Oder wie Lange es sagt: «Gott hat mich nach Thörigen geführt.» Viele Jahre war das Bauernhaus neben der Landi Sitz der Glaubensgemeinschaft. Eines Abends seien Präsident und Geschäftsführer der Landi vor seiner Tür gestanden und hätten ihn gefragt, ob er das Bauernhaus kaufen möchte. Sein Bruder habe das Projekt und die darin liegenden Möglichkeiten geprüft. Der Bruder erwarb dann die alte Landi über seine Immobilienfirma. Doch mit dem Kauf war es nicht getan. Auch der Umbau kostet. Genaue Zahlen will Lange zwar nicht nennen, doch handle es sich im Endausbau um einige Millionen Franken.

Nur mit einem Spendenlauf werden diese also nicht aufzutreiben sein. Das weiss auch Mario Weber: «Wir sind froh um jede Spende», sagt er. Es müsse aber nicht jeder Beitrag finanziell sein. Leute, die sich handwerklich betätigen würden, seien genauso willkommen.

Offen für Ungläubige

Willkommen sollen auch alle sein, wenn das Zentrum dann fertig ist. Cafeteria, Büros und Workshopräume würden ganz Thörigen dienen, ist Weber überzeugt. Will man so etwa zum Glauben bekehren? Man wolle niemandem den Glauben aufzwingen, entgegnet Weber. Zum öffentlichen Gottesdienst seien jedoch alle herzlich willkommen.

«Wir wollen ­niemandem den Glauben ­aufzwingen.»Mario Weber, Mitglied der Freikirche

Unabhängig von der Freikirche und trotzdem mittendrin ist bereits jetzt die Spielgruppe Säguschiffli. Diese nutzt momentan den Raum, wo einst der Landi­-Shop war. Nebst den drei Wohnungen ist es der einzige Bereich, der fertig ist. Während die Kinder dort nun unter der Woche spielen, finden im selben Raum am Sonntag die Gottesdienste statt.

«Froh, wird die Landi genutzt»

Als die Spielgruppe in diesem Sommer die alte Turnhalle beim Schulhaus verlassen musste, fand sie im Zentrum Ruach eine neue Bleibe. Die Turnhalle konnte sie nicht weiter nutzen, weil die Schulklassen selbst mehr Platz brauchen. Bei der Suche nach Räumlichkeiten half dann der Gemeinderat. «Ich hatte keine Bedenken, der Spielgruppe diesen Raum zu vermitteln», sagt Gemeinderatspräsident Rolf Schneeberger. Schliesslich würden die Spielgruppe und das Zentrum getrennt geführt.

Im Gemeinderat sitzt auch Emanuel Lange. So sei man immer über den Stand des Projekts informiert, sagt Schneeberger. Nebst der Vermittlung der Spielgruppe habe die Gemeinde mit dem Zentrum nichts zu tun. «Wir sind jedoch froh, wird die alte Landi genutzt.»

Auch Spielgruppenleiterin Franziska Schneeberger sieht kein Problem: «Wir sind einfach glücklich, haben wir einen Raum in Thörigen gefunden», sagt sie. Berührungspunkte mit der Freikirche habe man kaum. «Meine Bedingung war aber, dass das Kreuz und der Altar nach dem Gottesdienst weggeräumt werden», sagt sie. Und von den Eltern habe es bislang keinen Widerstand gegeben. «Wir haben sie frühzeitig über den Standortwechsel informiert.»

Einzig vom Platz her sei man viel eingeschränkter als in der Turnhalle. Ist das Zentrum erst einmal fertig, soll die Spielgruppe aber einen eigenen Raum im ersten oder zweiten Obergeschoss bekommen. Wann es so weit ist, scheint unklar. Oder wie es in der Bibel steht: Die Wege des Herrn sind unergründlich. (Langenthaler Tagblatt)