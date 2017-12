Wo es italienische Gelati zwischen zwei Japanern gibt

Matthias Leuenberger hat einen klaren Favoriten. Gezielt steuert er den Stand von Kris Grill an und bestellt einen Fackelspiess: Dieser brutzelt bereits auf dem Grill. Am Schluss kommt ein Brötchen vorne drauf. Der Huttwiler unterstützt den Organisator des Eröffnungsevents in der neuen Halle des Campus Perspektiven. Zeit für einen Fackelspiess hatte er am Freitag am frühen Nachmittag allerdings nur kurz.

Gemütlicher schlemmen können Yvonne Birrer, ihre Kollegin und ihre beiden Kollegen. Auf Leute wie sie hatten die Organisatoren gesetzt, als sie die Eröffnung des Village bereits auf den Freitagmittag ansetzten: Die vier kommen nämlich aus Nebikon im Luzerner Hinterland. Dort ist Maria Empfängnis ein Feiertag. Yvonne Birrer hatte den Event auf Facebook entdeckt und ihre Gruppe von einem Ausflug überzeugt. Chinesisch und Thailändisch haben sie bereits gespeist, dazu Fischknusperli, Pizza, Donuts und eben den Fackelspiess.

Kleine Portionen sind gefragt

Um sich durch die Küchen aus ­aller Welt zu essen, fehlten etwas die kleinen Portionen, stellt Birrers Kollege Jöel Pfister fest. Da ist er bei Dennis Andersen richtig. Dieser bietet Empanadas an, Teigtaschen aus Argentinien. Die Empanadas sind klein, die klas­sischen enthalten Rindshackfleisch, Zwiebeln, Peperoni, Frühlingszwiebeln und Gewürze, Dennis Andersen hat sie aber auch mit Poulet und Kartoffeln im Angebot, vegetarisch mit Spinat und Feta oder sogar süss mit Apfel und Baumnuss.

Zudem kostet ein Stück bloss einen Fünfliber – «bei anderen Angeboten kommt eine Familie mit Kindern kaum unter hundert Franken durch das Village», preist Dennis Andersen seine Teigtaschen an. Hinter diesen verbirgt sich eine ganze Kul­tur- und Familiengeschichte. Sie stammen ursprünglich aus dem arabischen Raum, wurden von den Arabern nach Spanien gebracht, als sie das Land im Mittelalter eroberten. Mit den Spaniern wiederum gelangten sie nach Lateinamerika, wo es in jedem Land eine eigene traditionelle Zubereitung gibt.

Dennis Andersens Grossvater wanderte wie viele Schweizer nach Argentinien aus, als dieses noch ein armes Land war. Seine Eltern kehrten wieder ins Land ihrer Ahnen zurück. So kam es, dass ihr Sohn nun von Regensdorf aus die Spezialität unter die Leute bringt – kürzlich sogar mit einer Aktion der Migros, wie er stolz erklärt.

Türkei is(s)t mehr als Kebab

Solche Entdeckungen kann man gegenwärtig im Campus Perspektiven auf Schritt und Tritt machen. Man erfährt zum Beispiel bei Figen und Emine von First Food aus Zürich, dass es in der Türkei nicht nur Kebab gibt, sondern Gözleme, einen flachen Kuchen, oder Kumru, einen speziellen Hotdog.

Für ein Urteil über das erste Christmas Indoor Street Food Festival ist es am frühen Freitagnachmittag noch zu früh. Peter Hug mit seiner rollenden Gelateria aus Sissach jedenfalls ist zuversichtlich. Rund 15 seiner leckeren Glacen hat er bereits verkauft – kein schlechtes Resultat im Dezember und bei Temperaturen um null Grad, wie er findet.

Okonomiyaki und Karaage

Flankiert wird er von zwei Anbietern japanischer Spezialitäten: Links bei Okos gibt es Okonomiyaki – eine Art Omelett mit einer Beilage aus Kohl und Frühlingszwiebeln, rechts bei Wakara Karaage – frittiertes Pouletschenkelfleisch.

Was Matthias Leuenberger bis am Sonntagabend selbst alles geniessen wird, steht noch in den Sternen. Gestern Nachmittag war er jedenfalls hauptsächlich auf den Beinen, um dem Anlass aufgrund der ersten Erfahrungen den letzten Schliff zu geben. So wie es der Polier eines Huttwiler Baugeschäfts und Trainer der Brandis Ladies seit je tut, wenn er einen Anlass auf die Beine stellt.

Öffnungszeiten: Samstag 12 bis 23 Uhr (danach Party/Barbetrieb bis 1 Uhr), Sonntag 12 bis 20 Uhr. (Langenthaler Tagblatt)