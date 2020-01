Alles bereit für die Sanierung

Er ist von weit her zu sehen: der Turm der reformierten Kirche in Herzogenbuchsee. Wie eine Art Mahnmal thront er über dem historischen Dorfkern. Als dort am Morgen des 24. Dezember erstmals an diesem Tag das Feuer ausgebrochen ist, hat Christoph Tanner, der in Sichtweite zum Turm wohnt, dies aus nächster Nähe miterlebt. «Ich sass gerade beim Frühstück», erinnert sich der Kirchgemeindepräsident. Rund fünf Wochen später steht er nun vor dem Gotteshaus und blickt zum beschädigten Turm hinauf.