Als Tornados-Chrigu viel erlebt

Mit viel Freude, Tatendrang, Lebenslust und bei guter Gesundheit habe ich das Jahr 2019 begonnen. In meinem letzten Jahr, bevor ich pensioniert werde, hiess es: Gib nochmals Vollgas als Verkäufer bei Hadorns Gülletechnik.

Als OK-Präsident war ich schon früh im Jahr mit den letzten Vorbereitungen für die 44-Jahr-Feier der Partyband Tornados im Festzelt des Hornusserfests vom 10. August in Herzogenbuchsee beschäftigt. Ich kann es selber fast nicht glauben, wie lange es nun schon her ist, seit wir die Band gegründet haben – und dass es sie immer noch gibt. In der ganzen Zeit haben schon 23 Musiker bei den Tornados mitgespielt. Nun habe ich sie alle zu einer Klassenzusammenkunft eingeladen. Es war ein schönes Wiedersehen, bei dem es viel zu erzählen gab. Am grossen Fest konnten wir die alten Zeiten hochleben lassen.