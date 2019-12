Auch die Jüngste macht beim Theater mit

In Madiswil wird man auch in der Schule gut auf die lokale Sage vom Linksmähder vorbereitet: Bereits letztes Jahr berichtete ihr Lehrer davon und schritt mit ihrer Klasse den Linksmähderpfad ab. Und dieses Jahr kam ein Zufall hinzu: Markus Roth, der Landvogt Niklaus Willading spielt, übernimmt nach seiner Pensionierung Stellvertretungen – und zwar nun ausgerechnet in der fünften Klasse, die Nina Steffen besucht. Deshalb treffen Theater-Vater und Theater-Tochter nun auch neben den Proben für den «Linksmähder» aufeinander.