Auch kritische Töne am Neujahrsapéro

«Alles Gute im neuen Jahr», das wünschten sich am Freitagabend die Gemeindepräsidenten, Grossräte und Amtsvorsteher des Oberaargaus im Schloss in Wangen an der Aare. Allen voran Regierungsstatthalter und Gastgeber Marc Häusler, der in seiner Ansprache zum Neujahrsapéro wie gewohnt einen Rückblick auf das Jahr 2019 gewährte, aber auch einen Ausblick ins neue Jahr machte.