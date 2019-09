Audienz bei Bundesrätin Sommaruga

So etwas bekommt nicht jeder: einen persönlichen Termin bei einer Schweizer Bundesrätin. So wie ihn zehn Schülerinnen und Schüler aus Ochlenberg heute Vormittag erlebt haben. Begleitet von zwei Lehrpersonen, konnten sie Umweltministerin Simonetta Sommaruga in deren Büro an der Kochergasse in Bern das neu erschienene Kinderbuch «Du bist nicht allein, kleiner Aletschfloh» überreichen. Mit dabei waren auch der Langenthaler Publizist Beat Hugi und die Berner Illustratorin Karin Widmer, die beiden Verfasser des 52-seitigen Werks.