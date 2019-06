Baugesuch fürs Langenthaler Stadttheater geändert

Die Stadt hat nachträgliche Anpassungen an den Baugesuchsakten des Stadttheaters vorgenommen. Sie liegen zurzeit am Einwohnerschalter der Verwaltung auf. Konkret sind Details zur im Gesuch beschriebenen Umgebungsgestaltung angepasst worden. Beispielsweise wurde der Abstand zwischen den fünf Plakatständern und der Stahlkandelaber zum Strassenrand präzisiert. Auch ist der genaue Standort der Parkplätze um das Gebäude eingetragen worden.

Die gastgewerbliche Nutzungsfläche wurde zudem vom Foyer und Eingangsbereich ausgeweitet. In Zukunft soll es auch in den anderen Räumen des Theaters möglich sein, Getränke zu konsumieren, zum Beispiel im Theater 49. Stadtpräsident Reto Müller (SP) betont aber, dass nicht das Gastroangebot an sich ausgeweitet werde. Die Anpassung geschehe lediglich aus praktischen und rechtlichen Gründen. (ks)

