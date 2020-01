Beim Trachtentanzen blüht sie richtig auf

Wenn sie ihre alte Berner Tracht anziehen kann, ist Hanni Stalder stolz. Dabei darf auch die traditionsreiche Taschenuhr nicht fehlen, die sie fein säuberlich an die Tracht fixiert. «Ich trage sie recht oft, zum Tanzen und an Festen.» Die Tracht zeige die Verbundenheit zu ihrer Region. «Die traditionsreiche Kleidung erinnert mich an schöne Momente aus früheren Jahren», wie die 72-jährige Auswilerin festhält.