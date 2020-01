Bereit für den Absprung

«Wir haben heute Besuch», sagt Drago Djukanovic zu Beginn des Trainings und zeigt auf den Journalisten. «Er heisst Giannis – ist aber leider nicht der Giannis.» Die rund 25 Spieler lachen. Gemeint ist natürlich Giannis Antetokounmpo, der griechisch-nigerianische Basketballstar, der in den letzten Jahren zu einem der besten Spieler in der amerikanischen NBA aufgestiegen ist. Vom staatenlosen Migrantenkind zum aktuellen «Most Valuable Player» in der wichtigsten Liga weltweit — solche Geschichten schreibt das Leben nicht allzu oft.