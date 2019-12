Brand in Lagerräumlichkeiten

Am Freitagmorgen ist an der Dorfstrasse in Gutenburg (Gemeinde Madiswil) ein Brand ausgebrochen. Die Einsatzkräfte von den Feuerwehren Madiswil und Langenthal haben das Feuer im Obergeschoss von Lagerräumlichkeiten festgestellt. Schnell konnte die Flammen unter Kontrolle gebracht, in der Folge gelöscht und damit ein Übergreifen auf das angrenzende Wohngebäude verhindert werden.